Director fue condenado a prisión por estafar a Netflix con 11 millones de dólares

El director y guionista Carl Erik Rinsch fue sentenciado a 30 meses de prisión por estafar a Netflix 11 millones de dólares, tras incumplir un acuerdo para producir una serie de ciencia ficción que nunca entregó.

Un jurado de Nueva York declaró a Rinsch culpable de fraude electrónico, lavado de dinero y múltiples cargos relacionados con transacciones monetarias ilegales tras el juicio celebrado en diciembre del pasado año y sobre el que se ha dictado sentencia ahora.

Rinsch había gastado fondos destinados a filmar la primera temporada de la serie titulada "White Horse" en arriesgadas inversiones en valores, utilizando las ganancias para luego demandar a Netflix y exigirle más pagos para terminar la serie y comprar artículos de lujo.

El director se enfrentaba a una pena máxima de 90 años y la fiscalía federal recomendaba una sentencia de 60 meses. Sin embargo, el juez federal Jed Rakoff dictó una sentencia inferior a la demandada tras admitir indicios de un problema de salud mental no tratado en el acusado.

El director de 48 años, detenido en California el pasado marzo, negó en el juicio ante un jurado las acusaciones vertidas contra él y aseguró que todo se trataba de un "malentendido".

Además de la pena de prisión, Rinsch fue sentenciado a tres años de libertad condicional supervisada y se le ordenó pagar a Netflix 11 millones de dólares en concepto de compensación.

Sus problemas de salud mental

Tras la condena del director de "47 Ronin", sus abogados presentaron ante el tribunal pruebas de los problemas de salud mental que parece padecer Rinsch.

"A partir de 2019, familiares, amigos y colegas observaron cambios significativos en su forma de pensar, comunicarse y comportarse", escribió Daniel Rinsch, hermano del director, en una carta enviada al tribunal.

Quien también trató de intervenir fue el actor Keanu Reaves, protagonista de "47 Ronin", que instó al tribunal a mostrar clemencia.

En una carta, el actor definió al guionista como su amigo y afirmó que "Carl pudo autosabotearse al exagerar la magnitud, el alcance y el contexto de lo que se había negociado, lo que lo colocó a él y a sus contrapartes en conflicto".