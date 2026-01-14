Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

El actor Ryan Hurst será Kratos en el live action de "God of War"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El proyecto de Amazon Prime Video, que aún no tiene fecha de estreno, ha sido confirmado por dos temporadas.

El actor Ryan Hurst será Kratos en el live action de "God of War"
El actor Ryan Hurst será el encargado de interpretar a Kratos en la serie live action de "God of War". 

De acuerdo a Deadline, el intérprete de "Sons of Anarchy" encabezará el elenco del proyecto, basado en el videojuego de Playstation con el mismo nombre. 

Con una temática de la mitología antigua, la historia seguirá a Kratos y Atreus, padre e hijo, en su viaje  para esparcir las cenizas de Faye, respectiva esposa y madre de los personajes.

A lo largo de esta aventura, ambos aprenderán el uno del otro: Kratos intentará enseñar a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intentará enseñar a su padre a ser mejor humano. 

La participación de Hurst en la producción marca su regreso a la franquicia, luego de poner interpretar a Thor en el videojuego "God of War Ragnarök", rol por el que fue nominado a un BAFTA. 

Liderada por Ronald D. Moore como escritor, showrunner y productor ejecutivo, la serie se encuentra en preproducción y proyecta su estreno para 2027. Además, recibió una orden para dos temporadas. 

Las + leídas
