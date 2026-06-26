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Tópicos: Magazine | Streaming

"El Drama" de Robert Pattinson y Zendaya se estrena en el streaming

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película se pudo ver en cines hace un par de meses.
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La comentada película "El Drama", que protagonizan Robert Pattinson y Zendaya, confirmó su llegada a las plataformas de streaming.

En esta producción Pattinson y Zendaya interpretan a una pareja que está a punto de casarse cuando su relación da un inesperado giro tras la confesión de uno de ellos.

La cinta debutó en cines en abril pasado con un destacado desempeño en la taquilla de más de 132 millones de dólares, superando ampliamente su presupuesto de 28 millones.

A tres meses de su llegada a la pantalla grande, "El Drama" ya tiene fecha para su debut en el mundo digital. La película se estrenará el 10 de julio en Prime Video.

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