Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.5°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Sindicato pide fiscalizar condiciones de higiene y seguridad de pesquero chino en Asmar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La autoridad confirmó que no es posible ejecutar fiscalizaciones laborales a tripulaciones extranjeras, ya que no se ha ratificado un convenio de la OIT.

Sindicato pide fiscalizar condiciones de higiene y seguridad de pesquero chino en Asmar
 Marine Traffic
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Sindicato de Oficiales Motoristas de la Pesca Industrial del Biobío pidió que la autoridad laboral fiscalice a un barco chino que se encuentra actualmente en astilleros de la Armada para su reparación.

Los trabajadores alertaron sobre las condiciones de higiene y de seguridad de la tripulación del pesquero Ning Tai 97, que llegó durante esta semana a la zona.

La embarcación, que se dedica a la extracción de jibia, ingresó con sus autorizaciones respectivas a Asmar, donde fue fiscalizada por la Seremi de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

La autoridad confirmó que no es posible ejecutar fiscalizaciones laborales a tripulaciones extranjeras, ya que no se ha ratificado el convenio 188 de la OIT.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada