Sindicato pide fiscalizar condiciones de higiene y seguridad de pesquero chino en Asmar
La autoridad confirmó que no es posible ejecutar fiscalizaciones laborales a tripulaciones extranjeras, ya que no se ha ratificado un convenio de la OIT.
La autoridad confirmó que no es posible ejecutar fiscalizaciones laborales a tripulaciones extranjeras, ya que no se ha ratificado un convenio de la OIT.
El Sindicato de Oficiales Motoristas de la Pesca Industrial del Biobío pidió que la autoridad laboral fiscalice a un barco chino que se encuentra actualmente en astilleros de la Armada para su reparación.
Los trabajadores alertaron sobre las condiciones de higiene y de seguridad de la tripulación del pesquero Ning Tai 97, que llegó durante esta semana a la zona.
La embarcación, que se dedica a la extracción de jibia, ingresó con sus autorizaciones respectivas a Asmar, donde fue fiscalizada por la Seremi de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
La autoridad confirmó que no es posible ejecutar fiscalizaciones laborales a tripulaciones extranjeras, ya que no se ha ratificado el convenio 188 de la OIT.