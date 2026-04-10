"El puño de la Estrella del Norte" renace con este nuevo anime

La legendaria obra de Buronson y Tetsuo Hara está de regreso en la animación con el nuevo anime de "Hokuto No Ken", mejor conocido como "El puño de la Estrella del Norte", el cual se estrenará este sábado 11 de abril con sus primeros dos episodios en el streaming Prime Video.

En su adaptación moderna, el influyente, violento y excesivo shônen recurre a una combinación de técnicas de animación, principalmente 3D con algunas tomas en animación tradicional, con una sensación inicial que nos lleva a recordar los cuestionados resultados del anime de "Berserk", de 2016.

Producida por el estudio de animación TMS Entertainment en alianza con Warner Bros. Japan, la serie recuperará el clásico tema de inicio del anime original, "Ai o Torimodose!!" de Crystal King, en una nueva versión interpretada por Toshl que servirá de ending.

Mientras que Alexandros es el encargado de interpretar el opening titulado "Hallelujah".

La historia nos presenta nuestro mundo después de la Tercera Guerra Mundial, transformando en un lugar desolado y hostil donde el agua se ha convertido es el recurso más preciado y la fuerza es la habilidad más necesaria.

En esta tierra, donde los más fuertes dominan el mundo, todo cambiará cuando el hombre conocido como "el puño de la Estrella Del Norte", heredero del arte marcial más poderosa jamás conocida, ayude a los indefensos a conseguir una vida más digna.

El manga fue serializado originalmente en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha entre 1983 y 1988, contando con múltiples ediciones a nivel mundial. En español, lo pueden encontrar en una excelente edición de Planeta Cómic.

Su primer anime se emitió entre 1984 y 1988, sumando 152 episodios, inspirando también otras series, películas y spin-offs, incluyendo un horrible live-action de 1995 con Malcolm McDowell. Probablemente, muchos tienen mejores recuerdos de la película anime de 1986.