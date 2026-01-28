El regreso de "Bridgerton": ¿A qué hora estrena la temporada 4?

La serie "Bridgerton" regresa a Netflix este jueves 29 de enero con el estreno de su temporada 4.

El exitoso drama romántico de época, basado en las novelas de Julia Quinn, tendrá en este ciclo como protagonista a Benedict Bridgerton (Luke Thompson), que quedará encantado con la misteriosa Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Sin embargo, la joven resulta ser Sophie Baek (Yerin Ha), una joven sirvienta e hija ilegítima del conde de Penwood, que vive bajo los malos tratos de su madrastra.

Así, el segundo hijo de la familia comenzará la búsqueda de la enigmática mujer, viviendo su historia de amor al estilo de "Cenicienta".

¿Cuándo estrena la temporada 4 de "Bridgerton"?

La primera parte de la temporada, a estrenarse a las 5:00 AM de este jueves, contará con cuatro episodios: "The Waltz,Time Transfixed,The Field Next to the Other Road" y "An Offer from a Gentleman".

En tanto, los cuatro episodios restantes ("Yes or No", "The Passing Winter,The Beyond,Dance in the Country") llegarán al gigante del streaming el próximo 26 de febrero.

El soundtrack de la temporada 4

Además, la plataforma confirmó este miércoles los covers orquestales que serán parte del soundtrack.

En esta ocasión, Taylor Swift, Coldplay y Pitbull vuelven a estar presentes, junto con temas de Paramore y Olivia Rodrigo.

"Querido lector, se han revelado las encantadoras portadas clásicas de la temporada 4 de Bridgerton, parte 1", escribieron en X, para entregar la lista compuesta por: