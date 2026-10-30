El Sombrero Seleccionador ya tiene voz en la serie de "Harry Potter"

El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería es hogar de muchos fantasmas, retratos y objetos mágicos, los cuales también volverán a las pantallas gracias a la serie de "Harry Potter" que llegará el próximo 25 de diciembre a HBO y el streaming HBO Max.

Uno de los nuevos nombres que se sumó al elenco de la primera temporada es David Threlfall en la voz del "Sombrero Seleccionador", quien tiene la misión de determinar a cuál de las cuatro casas -Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin- debe pertenecer un nuevo estudiante.

Respecto a los fantasmas, se confirmó a Leo Bill como "Nick Casi Decapitado" y a Andrew Brooke como el "Barón Sanguinario"; mientras que en el lado de los retratos tendremos a Laura Smyth y Daniel Fearn como "La Dama Gorda" y el "Fraile Gordo", respectivamente.

Dominic McLaughlin es el nuevo "Harry Potter" en esta adaptación de las queridas novelas, siendo acompañado por Arabella Stanton como "Hermione Granger" y Alastair Stout como "Ron Weasley".

Su primera temporada, que se conocerá como "Harry Potter y la Piedra Filosofal", tendrá al niño descubriendo que sí tiene algo especial, recibiendo en su cumpleaños número 11 una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Esto le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia, pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que "Harry" se verá obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.

El plan es adaptar desde cero las siete novelas de la saga, una por temporada, a lo largo de diez años, buscando ser una adaptación más cercana a los libros, con una narrativa más extensa que permita profundizar en la historia y en los personajes.

Mientras que su temporada 2, inspirada en el segundo libro "Harry Potter y la Cámara Secreta", ya tiene luz verde y comenzará sus grabaciones antes de que finalice este año.