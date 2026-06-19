El Viaje a la Extinción continúa en el tráiler de la temporada 4 de "Jujutsu Kaisen"

El Viaje a la Extinción continúa en la cuarta temporada del anime "Jujutsu Kaisen", con el estudio de animación Mappa liberando un intenso tráiler de los nuevos episodios que aún no tienen fecha de estreno.

Fue durante la transmisión especial por el decimoquinto aniversario del estudio japonés que se liberaron las primeras imágenes del regreso de la adaptación al anime del manga de Gege Akutami, anticipando importantes batallas y la entrada en escena del poderoso "Sukuna".

El anime, que continuará emitiéndose en Latinoamérica por el streaming Crunchyroll, tendrá a Takeru Satō como director de la nueva temporada, luego de trabajar como director asistente en el ciclo anterior.

En el mundo de "Jujutsu Kaisen", los sentimientos negativos de los humanos se convierten en Maldiciones que nos acechan en nuestra vida diaria y sólo una Maldición puede exorcizar otra Maldición, algo que "Yuji Itadori" descubre rápidamente.

Tras realizar una promesa a su abuelo antes de morir y luego de conocer a "Megumi Fushiguro,Yuji" decide tragarse un objeto maldito para salvar a sus amigos, ganando poder y transformándose en el recipiente de "Sukuna", un espíritu maldito de grado especial. Así, el joven maldito termina siendo arrastrado a la Escuela Técnica de Hechicería del Área Metropolitana de Tokio y al mundo de las Maldiciones.