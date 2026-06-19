Directiva de consenso: Longueira será secretario general y cedió presidencia UDI a Alessandri

Tras semanas de intensas tensiones y negociaciones a contrarreloj, la Unión Demócrata Independiente (UDI) logró desactivar una elección interna de alta fricción.

Este viernes el exministro Pablo Longueira, una de sus figuras históricas, anunció un acuerdo de consenso que sitúa al diputado y líder de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, como el próximo candidato a la presidencia del partido, mientras que él mismo asumirá la Secretaría General.

El sorpresivo diseño político pone fin a la incertidumbre instalada tras el retorno a la primera línea del otrora senador y precandidato presidencial, quien había declarado como objetivo principal devolver a la colectividad gremialista la impronta "popular" que definió su fundador, Jaime Guzmán.

"Hoy anunciaremos con Jorge Alessandri, desde el Memorial de Jaime, que conformaremos una lista para las elecciones internas de la UDI. Él irá de presidente y yo en la Secretaría General. (...) Hace un par de meses hablé con él, porque yo estimaba que no era óptimo para la UDI que yo la volviera a presidir. No buscaba proyectarme a nada, solo que la UDI volviera a ser la UDI Popular que Jaime soñó", afirmó el histórico 'coronel' en una misiva enviada a las bases de la UDI.

El origen de la alianza

De acuerdo con la carta de Longueira, el pacto definitivo se consolidó esta semana tras una serie de reuniones privadas que sostuvieron ambos dirigentes, en un escenario partidario que ha cambiado drásticamente desde sus años de ausencia formal en la toma de decisiones.

"Volvimos a conversar muy profundamente hace un mes atrás y este miércoles, en nuestra tercera conversación, le ofrecí que presidiera la UDI y que, si aceptaba, yo lo acompañaría en la SG", puntualizó, agradeciendo además el despliegue de los militantes que se reficharon en la colectividad para viabilizar su retorno: "Fue vital para lograr este esfuerzo de que la UDI sea una sola y vuelva a sus raíces".

Giro hacia el "mundo popular" en medio de críticas a La Moneda

El acuerdo de la nueva dupla se materializa en un contexto complejo para el partido, cruzado por el rol que debe asumir la tienda frente a la conducción del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, un exmilitante UDI frente al cual Longueira ha mantenido una postura marcadamente crítica.

"Se inicia una nueva etapa de la UDI Popular en la que todos ustedes están invitados a contribuir con sus historias de entrega a la construcción de un Chile más justo. (...) Todos conocimos y fuimos convocados por Jaime a servir a Chile y, en particular, a los más pobres. Tenemos dos mártires (Guzmán y Simón Yévenes) que dieron su vida por nuestras ideas. Miles de jóvenes entregaron lo mejor de sí a esa causa desde nuestros orígenes en el Mundo Popular", enfatizó el exsenador en su llamado a la militancia.

Finalmente, la misiva concluye con una arenga que busca cohesionar a las distintas facciones del partido de cara a los próximos desafíos electorales del país. "No se resten, porque el país necesita hoy a las nuevas generaciones de la UDI, junto a las anteriores, más unidas que nunca, para que volvamos a ser un camino para servir a Chile", sentenció Longueira.