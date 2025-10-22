Elenco de "Baby Bandito" y el caos de la temporada 2: "Son todos contra todos"

Este miércoles llegó a Netflix la segunda temporada de "Baby Bandito", que retoma la historia de Kevin (Nicolás Contreras) y su banda tras el llamado "robo del siglo".

Tres años después de aquel golpe, el protagonista sigue prófugo, ahora enfrentado a dilemas personales: la distancia con Génesis (Francisca Armstrong), la paternidad y una nueva situación familiar que lo empuja a repetir la hazaña.

Con Mística (Carmen Zabala) al mando, los "banditos" - donde se suman América (Florencia Berner), hermana de Mística y una habilosa hacker, Ana (Mariana Loyola), madre de Kevin, y Rambo (Diego Muñoz), nueva pareja de esta última- se reúnen para recuperar el dinero del atraco, que ahora está en manos de Natalia (Amparo Noguera), líder de Los Carniceros.

En la previa del estreno, Cooperativa pudo conversar con los protagonistas de la serie, donde compartieron sus impresiones de la nueva temporada.

Una temporada más intensa y ambiciosa

En palabras de los actores, esta entrega - marcada por la acción, conflicto y traiciones, se resume en un "todos contra todos".

"Esta temporada es mucho más rápida. Confluyen muchas historias y hay más gente detrás de la plata, entonces todo se vuelve más ambicioso y más violento", explicó Carmen Zabala, cuyo rol ahora es más estratégico y dominante dentro del grupo.

Por su parte, Nicolás Contreras, destacó la transformación de Kevin, quien se muestra incómodo con su presente ya que, pese a anhelar una vida tranquila junto a su pareja e hijo, sigue viéndose arrastrado al crimen por circunstancias que no puede controlar.

"Es el paso de la inocencia a la adultez. En la primera temporada era un cabro con ilusión, pero ahora está más golpeado por la realidad y por lo que pasa con su familia", declaró.

Consultados por la mayor dificultad al momento de grabar, Francisca Armstrong, que interpreta a Génesis, señaló que una de las partes más complejas fue trabajar con el bebé que interpreta a Giovanni, el hijo que comparte con "Baby Bandito".

"Fue muy heavy grabar con la guagua, porque igual veía todo como si fuera real: los maquillajes, la sangre, las peleas. A veces se asustaba o se ponía a llorar, así que teníamos que hacerlo todo rápido y jugar harto con él", recordó entre risas la actriz.

La muerte del verdadero "Baby Bandito"

Aunque la historia de "Baby Bandito" es una ficción inspirada en hechos reales, la reciente muerte de Kevin Holguín, uno de los jóvenes involucrados en el caso original, impactó al elenco.



"Ya habíamos terminado de grabar cuando nos enteramos de la noticia. Con mucho respeto siempre. Nosotros hacemos una serie ficcionada inspirada en un caso, pero ese espacio le pertenece a la familia, a sus seres queridos", comentó Contreras.

Si bien, las palabras del intérprete reflejan la distancia y el respeto con que el equipo asume la línea que separa la realidad del relato, "Baby Bandito" mantiene su estilo de acción, humor y vértigo, dándole le da un matiz distinto a la historia con el contexto real: uno donde la ambición, la lealtad y las consecuencias se sienten más cercanas.