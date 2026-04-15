Elenco de "Malcolm" se llevó un duro reto de la versión latina de Lois

El elenco de "Malcolm" llegó hasta México para promocionar la nueva serie "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta", que acaba de estrenarse en Disney+, donde se llevaron un duro reto de la versión latina de su madre, "Lois".

La actriz de doblaje Magda Giner, que dio su voz a "Lois Wilkerson" en las primeras cinco temporadas de la serie original, recreó la famosa escena de "¡Te parece que somos ricos!" al reencontrarse con Frankie Muniz ("Malcolm") y conocer a Justin Berfield ("Reese") y Christopher Kennedy Masterson ("Francis").

En el registro capturado por el medio mexicano SensaCine, la actriz se transformó nuevamente en la madre del caótico clan "Wilkerson" al retar a sus hijos en la ficción por haber viajado en avión en primera clase y hospedarse en el mejor hotel de México, además de andar haciendo "payasadas" por la ciudad y comer quesadillas.

"¿Y creen que yo no me iba a enterar? Son unos aborígenes", cerró Giner en un verdadero golpe de nostalgia para la audiencia latina, con los actores celebrando la emblemática interpretación latina de su madre televisiva.

Durante mucho tiempo, y también en el marco de la promoción de la nueva serie, Muniz puso énfasis en que el fanatismo por "Malcolm" es gigantesco en Latinoamérica, algo que Berfield y Masterson comprobaron en terreno al llegar a México entre gritos y aplausos de una eufórica fanaticada.