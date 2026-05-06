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Tópicos: Magazine | Streaming

"Elle", precuela de "Legalmente Rubia", liberó su primer tráiler

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una adolescente "Elle Woods" deberá enfrentarse a un cambio de ciudad en esta serie de Prime Video.

 Prime Video

La nueva historia nos traslada hasta 1995 con Lexi Minetree como "Elle Woods".

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Prime Video liberó este miércoles el primer tráiler de la serie "Elle", la precuela de las queridas películas de "Legalmente Rubia" protagonizadas por Reese Witherspoon como la abogada fashionista.

La nueva historia nos traslada hasta 1995, en plena adolescencia de "Elle Woods", interpretada en esta oportunidad por Lexi Minetree.

Mucho antes de que hiciera historia en Harvard, la veremos enfrentarse a un cambio de ciudad, saliendo de las comodidades de Bel-Air para llegar a una fría y nada rosa Seattle, moviéndose en las tumultuosas aguas de la secundaria con complejas amistades, romances prohibidos y cuestionables elecciones de moda.

Con cada reto, además de formar un vínculo más cercano con su madre, se acerca más a la joven que llegamos a conocer y amar en las películas.

Witherspoon también es parte del proyecto como productora ejecutiva, siendo una serie creada por Laura Kittrell ("Insecure"), quien comparte roles de showrunner con Caroline Dries.

Con June Diane Raphael como "Eva" y Tom Everett Scott como "Wyatt", los padres de "Elle", la serie estrenará su primera temporada el próximo 1 de julio en el streaming Prime Video.

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