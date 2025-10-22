"Emily in Paris" se instala en Roma en el trailer de la temporada 5

Este miércoles, Netflix presentó el primer adelanto de la temporada 5 de "Emily in Paris" con un notorio cambio en su locación.

En este nuevo ciclo, podremos ver a Emily, personaje de Lily Collins, disfrutando su romance con Marcello (Eugenio Franceschini) y su vida en Roma, ciudad que visitó en la temporada anterior.

Sin embargo, pese a sus intentos de dejar atrás a la "ciudad del amor", la visita de su amiga Mindy (Ashley Park), y la llegada de Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), su jefa, y sus compañeros de trabajo Julien (Samuel Arnold) y Luc (Bruno Gouery) la acercarán más de lo que espera a la capital francesa.

Cabe recordar que el pasado noviembre, la revista especializada Variety adelantó el regreso de la protagonista a Francia, indicando que los primeros episodios serían grabados en Italia.

La nueva temporada de la serie, que promete "más historias y galanes", llegará a la plataforma de streaming el 18 de diciembre.