Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.2°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

"Emily in Paris" se instala en Roma en el trailer de la temporada 5

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La serie de Netflix, protagonizada por Lily Collins, volverá a fin de año.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles, Netflix presentó el primer adelanto de la temporada 5 de "Emily in Paris" con un notorio cambio en su locación. 

En este nuevo ciclo, podremos ver a Emily, personaje de Lily Collins, disfrutando su romance con Marcello (Eugenio Franceschini) y su vida en Roma, ciudad que visitó en la temporada anterior. 

Sin embargo, pese a sus intentos de dejar atrás a la "ciudad del amor", la visita de su amiga Mindy (Ashley Park), y la llegada de Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), su jefa, y sus compañeros de trabajo Julien (Samuel Arnold) y Luc (Bruno Gouery) la acercarán más de lo que espera a la capital francesa.

Cabe recordar que el pasado noviembre, la revista especializada Variety adelantó el regreso de la protagonista a Francia, indicando que los primeros episodios serían grabados en Italia

La nueva temporada de la serie, que promete "más historias y galanes", llegará a la plataforma de streaming el 18 de diciembre. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada