"Euphoria" nos lleva de vuelta al principio con este especial

La aclamada serie "Euphoria" aún tiene sorpresas por revelar tras su final, anunciando el estreno de un documental que llevará a la audiencia hasta el principio de la producción de HBO que debutó en 2019.

El especial "Euphoria: Una mirada al pasado" se estrenará en el próximo 24 de julio en HBO Max, presentando entrevistas inéditas y nuevas imágenes detrás de cámaras.

Todo luego de que su temporada final recibiera siete nominaciones al Emmy 2026, incluyendo reconocimientos a Zendaya (Mejor Actriz en Serie Dramática) y Colman Domingo (Mejor Actor Invitado en Serie Dramática).

Tras el final de la tercera temporada, emitido el 31 de mayo pasado, la producción se despidió luego de siete años de trayectoria, tres temporadas y 26 capítulos.

El final llegó después de varios retrasos en la producción de la última entrega: las huelgas de Hollywood de 2023, los conflictos de agenda derivados del despegue profesional de sus protagonistas, los cambios creativos de su creador Sam Levinson y la trágica muerte de Angus Cloud, uno de sus actores principales.