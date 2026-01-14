"Euphoria" presenta trailer y confirma fecha de estreno de su tercera temporada

La plataforma HBO Max presentó el primer trailer oficial de la esperada tercera temporada de la serie "Euphoria".

En sus ocho episodios este nuevo ciclo de la serie mostrará a "Rue" (Zendaya) y el resto de los personajes fuera de la escuela, lo que implica que habrá un salto temporal respecto de la segunda temporada.

Además de la mencionada actriz volverán a "Euphoria" Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye Agbaje y Toby Wallace.

La tercera temporada de "Euphoria" se estrenará en HBO Max el próximo domingo 12 de abril.