"Euphoria" se despide este domingo: ¿Habrá temporada 4?

La tercera temporada de "Euphoria" se despide este domingo con su octavo episodio, dejando la puerta abierta al regreso de la exitosa y controvertida serie de HBO.

Creada por Sam Levinson, la historia de su tercer ciclo concluirá con un capítulo titulado "En Dios Confiamos", tras los sucesos que presentaron la brutal muerte de un personaje.

Ahora, "Rue" (Zendaya) se encuentra en un callejón sin salida, "Cassie" (Sydney Sweeney) se ve enfrentada a una nueva realidad, "Maddy" (Alexa Demie) tuvo que cerrar un acuerdo de alto riesgo para salvar a su amiga y "Jules" (Hunter Schafer) está ante un dilema que la tiene en un profundo aislamiento emocional.

Lo curioso es que HBO presenta el episodio como "final de temporada" y no el final de la serie, dejando en el aire la posibilidad de continuar con los caminos fragmentados por la vida adulta de estos personajes.

Aunque Levinson ha dicho que "no hay planes" de continuar la historia y que cada temporada es trabajada "como si fuera la última", el guionista y director de la serie tanteó en conversación con Esquire la eventualidad de que la tercera temporada no sea el final: "Si no ves el episodio 8 al momento de su emisión, se te arruinará la sorpresa".

El capítulo final de la tercera temporada de "Euphoria" se emite este domingo 31 de mayo, a las 21:00 horas, en el canal HBO y el streaming HBO Max.