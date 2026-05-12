"Euphoria" causó furor con inesperada mención a Chile

La tercera temporada de "Euphoria" causó furor entre la audiencia chilena con una sorpresiva mención a Chile, que apareció en el capítulo emitido este domingo en HBO y el streaming HBO Max.

En la secuencia en cuestión, el personaje de "Maddie" (Alexa Demie) habla sobre las órdenes que recibe por parte de su jefa, siendo obligada a limpiar el desastre causado por su perro.

"'Annie' trajo a su maldito bulldog y ahora hay diarrea por todas partes. Es como un campo minado chileno aquí", dijo en la escena.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales, viralizándose la nueva mención a Chile en la serie creada por Sam Levinson.

Sin embargo, no fueron pocos los que hicieron notar el error histórico de aquella frase, pues ya no hay campos minados en Chile. Tras suscribir la Convención de Ottawa en 1997, en 2020 se cumplió con el despeje de todos los campos minados del territorio nacional.

Chile también apareció en la temporada 2

Se trata de la segunda referencia a Chile que realiza la serie de HBO, ya que en su segunda temporada se mostraron imágenes del estallido social.

En una secuencia en la que el personaje de "Rue" (Zendaya) habla sobre lo "oscuro" y "jodido" que está su país, aquello es representado con registros del fotógrafo Luis Hidalgo de los incidentes y enfrentamientos ocurridos en 2019.