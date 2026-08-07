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Tópicos: Magazine | Streaming

Fito Páez reflexiona sobre su carrera en nuevo documental de Netflix

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película llegará al streaming en septiembre.

Fito Páez reflexiona sobre su carrera en nuevo documental de Netflix
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La plataforma Netflix estrenó el trailer de su nuevo documental "Fito Páez: El mundo cabe en una canción" sobre la carrera y la vida del cantautor argentino.

Con testimonios del propio Páez y dirigido por su amigo Matías Gueilburt, la película ofrece un retrato íntimo de su trayectoria musical y los hitos más grandes de su vida.

La narrativa inicia desde un momento vulnerable: el accidente doméstico que sufrió Fito en 2024, el cual lo obligó a pausar sus giras y entrar en una etapa de profunda reflexión.

"Fito Páez: El mundo cabe en una canción" se estrenará en Netflix el próximo 3 de septiembre.

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