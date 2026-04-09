"Frank Castle" desata un brutal castigo en el tráiler de "The Punisher: La Última Muerte"

"Hola, Frank". Jon Bernthal está de regreso como el implacable vigilante que resuelve todo a balazos en el primer tráiler del especial "The Punisher: La Última Muerte" ("The Punisher: One Last Kill"), desatando un brutal castigo cuando se ve obligado a volver a la lucha.

Esta presentación especial de Marvel se estrenará el próximo 12 de mayo en Disney+, con una historia que se desarrolla tras los eventos de la serie "Daredevil: Born Again", la cual marcó el regreso de Bernthal como "Frank Castle" en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Además, el personaje tendrá un importante rol en la nueva película del trepamuros de Tom Holland, "Spider-Man: Brand New Day" ("Spider-Man: Un Nuevo Día), que llega a los cines este 30 de julio.

Y acá pueden ver el tráiler con doblaje latino.

El "Castle" de Bernthal debutó en la segunda temporada de "Daredevil" para Netflix en 2016, chocando con el Diablo de Hell's Kitchen y protagonizando una brutal pelea en el pasillo de una cárcel. Su interpretación fue tan celebrada y popular que llegó a tener su propia serie, sumando dos temporadas antes de la cancelación.

"Born Again" mostró su regreso, continuando su historia y reuniéndose con el "Matt Murdock" de Charlie Cox, retomando su violenta cruzada cuando las fuerzas especiales antijusticieros del alcalde "Wilson Fisk" (Vincent D'Onofrio) lo usan como símbolo. Tras ser capturado, "Castle" preparaba su escape al herir a uno de los guardias. Por ahora, se desconoce su paradero.

Bernthal escribió este especial que llega en mayo junto a Reinaldo Marcus Green, quien también dirige el evento televisivo, el cual será una historia autoconclusiva al estilo de los especiales previos, como "Werewolf by Night" y el de Navidad de "Guardianes de la Galaxia".