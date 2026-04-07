"Daredevil: Born Again" nos da el primer vistazo al especial de "The Punisher"

Jon Bernthal tendrá una importante presencia en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) tras regresar como "Frank Castle" en la primera temporada de "Daredevil: Born Again".

El implacable vigilante que resuelve todo a balazos volverá tanto en cines como en streaming, teniendo un importante rol en la nueva película del trepamuros de Tom Holland, "Spider-Man: Brand New Day" ("Spider-Man: Un Nuevo Día), y también protagonizando su propio especial para Disney+.

A la espera de su aparición en la segunda temporada de "Daredevil: Born Again", con episodios de estreno cada martes en el streaming de Disney, el nuevo tráiler de la serie entregó el primer vistazo a "The Punisher: One Last Kill: La Última Muerte".

Esta presentación especial de Marvel se estrenará el próximo 12 de mayo en Disney+, mostrando a un barbudo "Frank Castle" apuntando un arma a alguien en la primera secuencia de este evento televisivo.

El "Castle" de Bernthal debutó en la segunda temporada de "Daredevil" para Netflix en 2016, chocando con el Diablo de Hell's Kitchen y protagonizando una brutal pelea en el pasillo de una cárcel. Su interpretación fue tan celebrada y popular que llegó a tener su propia serie, sumando dos temporadas antes de la cancelación.

"Born Again" mostró su regreso, continuando su historia y reuniéndose con el "Matt Murdock" de Charlie Cox, retomando su violenta cruzada cuando las fuerzas especiales antijusticieros del alcalde "Wilson Fisk" (Vincent D'Onofrio) lo usan como símbolo. Tras ser capturado, "Castle" preparaba su escape al herir a uno de los guardias. Por ahora, se desconoce su paradero.

Bernthal escribió este especial que llega en mayo junto a Reinaldo Marcus Green, quien también dirige el evento televisivo, el cual será una historia autoconclusiva al estilo de los especiales previos, como "Werewolf by Night" y el de Navidad de "Guardianes de la Galaxia".