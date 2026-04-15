"Good Omens" reveló el tráiler de su bienaventurada conclusión

El cielo y el infierno cambiarán para siempre en la tercera y última temporada de "Good Omens", cuya bienaventurada conclusión presentó un tráiler de cara a su estreno programado para el próximo 13 de mayo en el streaming Prime Video.

A raíz de la salida de su cocreador Neil Gaiman por las acusaciones de abuso sexual en su contra, el ciclo final tuvo una reestructuración creativa que llevó a acortar toda la temporada.

"Good Omens" solo tendrá un capítulo de larga duración, que se extenderá por 90 minutos, para cerrar la historia del demonio "Crowley" (David Tennant) y el ángel "Aziraphale" (Michael Sheen).

En esta oportunidad, la serie presentará la Segunda Venida como el siguiente paso del gran plan para nuestro mundo, pero el Cielo se enfrenta a un grave problema: Jesús, que será interpretado por Bilal Hasna, ha desaparecido en su regreso a la Tierra.

La Segunda Venida no es parte del libro que inspira la serie, "Buenos Presagios", pero sus creadores, Gaiman y Terry Pratchett, siempre planearon usarlo al haber trazado con anterioridad "lo que pasaría después" con estos personajes.

La primera temporada trató de cómo prevenir el Armagedón, las profecías peligrosas y el fin del mundo, mientras que la segunda temporada fue dulce y gentil, pero terminó de una forma mucho menos alegre de lo que un ángel y un demonio habrían esperado.

Ahora en la tercera temporada, lidiaremos con el fin del mundo otra vez, ya que los planes para el Armagedón están saliendo mal y solamente "Crowley" y "Aziraphale" tendrán esperanzas de arreglarlo si trabajan juntos. Pero por el momento, no se hablan.

Ya pueden revivir las dos primeras temporadas de "Good Omens" en Prime Video