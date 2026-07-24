"Linternas" lanzó extenso tráiler cargado de personajes del Universo DC

"Linternas" ("Lanterns"), la serie inspirada en la mitología de "Linterna Verde" de DC Comics, llegó hasta la Comic-Con de San Diego este viernes para presentar el nuevo tráiler de la próxima apuesta televisiva del Universo DC (DCU).

Estrenándose el próximo 16 de agosto, a las 21:00 horas, en HBO y el streaming HBO Max, tiene en el centro de su historia a dos de los más emblemáticos policías intergalácticos del Cuerpo de Linternas Verdes: el nuevo recluta "John Stewart" (Aaron Pierre) y el legendario Linterna "Hal Jordan" (Kyle Chandler).

Ambos llegan hasta un pueblo ubicado en el corazón de Estados Unidos para investigar un crimen que, rápidamente, los conduce hacia una conspiración de dimensiones cósmicas.

El adelanto puso énfasis en su conexión con el DCU al presentar a emblemáticos personajes de la mitología, como el villano "Sinestro" (Ulrich Thomsen) y el otro Linterna de la Tierra, "Guy Gardner" (Nathan Fillion), además de mencionar a una de las mayores amenazas de la galaxia, los "Manhunters" ("Cazadores").

La serie, que tendrá ocho episodios, está encabezada por Chris Mundy ("True Detective: Night Country") como showrunner, escribiendo los guiones junto a Damon Lindelof ("Watchmen") y el historietista Tom King ("Mister Miracle").