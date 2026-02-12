"Hijack" se prepara para despedir su segunda temporada: "Te hace preguntarte qué harías por tu familia"

El próximo 4 de marzo se emitirá el octavo y último episodio de "Hijack", la serie que protagoniza Idris Elba y que se encuentra durante su segunda temporada en Apple TV.

Si bien la obra había sido concebida como una miniserie con el electrizante secuestro en un avión, sus creadores decidieron volver a contar la historia de "Sam" (Elba) en un nuevo contexto: un secuestrado tren en Europa.

"El beneficio de la segunda temporada es que ha pasado algo de tiempo, y el 'Sam Nelson' que conoces en el primer fotograma de la segunda temporada no es el 'Sam Nelson' que dejamos atrás al final de la primera", recalcó el creador y director Jim Field Smith.

El cineasta agregó que en esta nueva historia fueron capaces "de llevarlo a un lugar mucho más oscuro de lo que jamás pudimos en la primera temporada".

Además señaló que su motivación para volver a contar una historia sobre "Sam Nelson" era "poder llevar la serie al siguiente nivel".

La mirada de Idris Elba

Por su parte Idris Elba aseguró que "hay mucha determinación en Sam en esta temporada" y que eso le llama la atención al público. "Se preguntan '¿por qué?', y empezamos a dar migajas de pan y a tirar del hilo conductor, revelando más y más de la historia", complementó el actor.

"Creo que Sam pasa por muchos procesos. Es tratar de sanar, haciendo lo que está haciendo en esta temporada y luego tratando de encontrar el sentido y las respuestas que le ayuden a sanar. Sin spoilers, pero, realmente examina el trauma y te hace preguntarte qué harías por tu familia", reflexionó Elba.

Los próximos episodios de "Hijack" se estrenarán en Apple TV cada miércoles hasta el 4 de marzo.