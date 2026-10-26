Icónico personaje regresa a "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales"

La histórica temporada 28 de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales" ("Law & Order: SVU") sigue sumando nombres emblemáticos de la longeva la serie policial creada por Dick Wolf.

Stephanie March volverá a dar vida a la fiscal adjunta "Alexandra Cabot" en la nueva temporada, personaje que interpretó por más de 100 episodios y considerado uno de los más importantes, especialmente gracias a su historia que incluyó fingir su propia muerte para entrar a protección de testigos.

El retorno de "Cabot" se derá en el noveno episodio de la temporada 28, reuniéndose con Mariska Hargitay, que ha interpretado a "Olivia Benson" desde el primer capítulo de la serie. También se confirmó que Christopher Meloni retomará su rol de "Elliot Stabler" de cara al episodio 600.

"Alex Cabot" fue un personaje regular de la serie entre la temporada 2 en el 2000 y la temporada 5 en el 2003, antes de fingir su muerte. Su regreso se dio en la temporada 6 para ser testificar contra el culpable de su intento de asesinato, para luego aparecer en las temporadas 10, 11 y 13, siendo su última participación en 2018 para la temporada 19.

Además, "Cabot" fue un personaje central del spin-off "Conviction", de 2006, que solo tuvo una temporada en 2006.