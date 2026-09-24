Benson y Stabler se reúnen: Christopher Meloni vuelve a "La Ley y el Orden UVE"

La querida dupla de "Elliot Stabler" y "Olivia Benson" se reunirá en la temporada 28 de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales" ("Law & Order: SVU"), de cara al histórico episodio 600 de la longeva serie policial.

Mariska Hargitay, que ha interpretado a "Benson" desde el primer capítulo de la serie creada por Dick Wolf, confirmó el regreso de su compañero Christopher Meloni en la nueva temporada, quien retomará el rol de "Stabler" tras la cancelación de su spin-off "La Ley y el Orden: Crimen Organizado" ("Law & Order: Organized Crime") luego de cinco temporadas.

Por ahora, se desconoce en qué momento del nuevo ciclo se dará el retorno de "Stabler", con la temporada 28 debutando el próximo 8 de octubre y su histórico episodio 600 emitiéndose el 12 de noviembre.

La última vez que se vio a Meloni como el detective "Stabler" en "Unidad de Víctimas Especiales" (UVE) fue en septiembre de 2025, en el primer episodio de la temporada 27.