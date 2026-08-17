"It: Bienvenidos a Derry" confirmó temporada 2 y en qué época se desarrollará

El payaso bailarín "Pennywise" volverá a aterrorizar en el streaming al confirmar la segunda temporada de la serie precuela "It: Bienvenidos a Derry" ("It: Welcome to Derry").

HBO finalmente hizo oficial el regreso de la celebrada serie que nos trasladó hasta 1962 en el infame pueblo del estado de Maine, con Bill Skarsgård nuevamente bajo el maquillaje de la monstruosa creación de Stephen King.

Ahora, la historia seguirá explorando el pasado oculto de Derry, con la nueva temporada desarrollándose en 1935, en plena Gran Depresión, al centrarse en la sangrienta masacre de la Pandilla Bradley, un grupo de asaltantes de bancos que se detiene en el pueblo para comprar municiones y termina enfrentándose a un horror inimaginable.

La serie sirve de precuela de los eventos de las películas "It: Parte Uno" de 2017 e "It: Parte Dos" de 2019, expandiendo la visión establecida por el cineasta argentino Andy Muschietti en aquellas entregas cinematográficas, quien también ejerce como productor de "Bienvenidos a Derry" junto a su hermana Barbara.

En esta segunda temporada, Brad Caleb Kane asumirá como único showrunner de los nuevos episodios tras compartir el rol de jefe creativo con Jason Fuchs en el primer ciclo.

Los planes son que "It: Bienvenidos a Derry" se extienda por al menos tres temporadas, narrando la historia en reversa, ya que cada ciclo presentará un evento trágico del pasado en el que haya sido avistada la criatura que conocemos como "Eso".

Todo en base a la investigación de "Mike Hanlon", el último miembro en sumarse al Club de los Perdedores y el único que se quedó en Derry tras los eventos de la primera mitad del libro de King.