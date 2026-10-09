"Kuruk, Ola de Caos": El universo animado de "Avatar" anunció nueva serie

El universo animado de "Avatar" sigue expandiéndose con una nueva serie centrada en un maestro de los cuatro elementos del pasado, el "Avatar Kuruk".

Paramount+ llegó hasta la New York Comic Con para presentar el próximo capítulo de la franquicia, "Avatar Kuruk: Ola de Caos", centrada en la adolescencia del sucesor de "Yangchen" y predecesor de "Kyoshi".

Este "Avatar" de la Tribu Agua del Norte, joven y rebelde, desafía miles de años de tradición al decidir aprender a dominar los cuatro elementos a través de aventuras por todo el mundo, manteniéndose siempre un paso adelante de su enfurecido maestro, piratas revoltosos y espíritus caóticos, mientras ayuda al mundo a su manera acompañado por su mascota Nikik.

Producida por Avatar Studios y Nickelodeon Animation Studios, tendrá al cocreador de la saga, Bryan Konietzko, como showrunner o jefe creativo.

Durante el mismo panel del evento, se confirmó que la nueva serie "Avatar: Los Siete Refugios" -que acaba de estrenarse con sus primeros tres episodios en Paramount+- fue renovada para sus temporadas 3 y 4, continuando la historia de la "Avatar Pavi" y su hermana gemela "Nisha" en un lejano futuro.

Los Libros 2, 3 y 4 no han fijado fecha para su lanzamiento, mientras que el calendario de estreno de la primera temporada en Paramount+ es el siguiente: