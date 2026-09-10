"Avatar: Los Siete Refugios" transcurrirá 225 años después de "La Leyenda de Korra"

Cuando el ciclo del Avatar continúe en la nueva serie "Avatar: Los Siete Refugios" ("Avatar: Seven Havens"), habrá pasado más de dos siglos desde los eventos de "La Leyenda de Korra".

Así lo aseguró Sehaj Sethi, uno los jefes creativos de la próxima serie del universo animado de "Avatar: La Leyenda de Aang", al confirmar a Polygon que "Los Siete Refugios" transcurrirá 225 años después de los sucesos vistos en la serie de "Korra".

Esta historia nos presenta a "Pavi", una joven Maestra Tierra que descubre que es la nueva "Avatar", sucesora de "Korra", en un mundo devastado por un cataclismo. Sin embargo, en esta peligrosa era, el título de "Avatar" la señala como la responsable de la destrucción de la humanidad, y no como su salvadora.

La serie animada, que liberó nuevo tráiler, se estrenará el próximo 9 de octubre en el streaming Paramount+.

Michael DiMartino, cocreador del universo "Avatar", explicó al citado medio que "Pavi" es un personaje que vive oculto y que es mucho más joven que "Aang" y "Korra", dando cuenta de que "sería interesante situar a este personaje de buen corazón en un mundo que no solo estaba al borde del colapso, sino cuyos ciudadanos despreciaban al Avatar".

"La decisión de convertirla en una protagonista tan desfavorecida nos proporcionó un gran potencial dramático capaz de sostener toda una serie. Desde el principio, también decidimos que queríamos que esta serie tuviera un carácter más de misterio que las dos anteriores, de modo que el espectador se adentrara en la historia con muchas preguntas: ¿Cómo es que el mundo se ha vuelto tan horrible? ¿Por qué todos odian al Avatar? ¿Cómo perdió 'Pavi' su pierna? Queremos que el público esté siempre deseando saber más", señaló.

Tendrá 26 episodios en total, divididos en dos temporadas, Libro 1 y Libro 2, de 13 capítulos cada uno.

El calendario de estreno de la primera temporada en Paramount+ es el siguiente: