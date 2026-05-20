La batalla final inicia en "Bleach: Thousand-Year Blood War": Tráiler y fecha de estreno

Fue en octubre de 2022 que comenzó la extensa adaptación al anime de la "Guerra Sangrienta de los Mil Años", la última saga del manga "Bleach" creado por Tite Kubo, y su desenlace está cada vez más cerca.

"BLEACH: Thousand-Year Blood War" confirmó que la cruenta batalla entre "Shinigamis" y "Quincies" concluirá con su cuarta y última temporada, que se titulará "La Calamidad" ("The Calamity"), presentando un tráiler que anticipa las intensas batallas a desarrollarse en el choque definitivo.

La espera ha sido larga, ya que la adaptación de la saga final de Bleach se dividió en cuatro cours o temporadas, incluyendo pausas en la emisión de cada parte.

Esto permitió un trabajo sin prisas ni presiones, dando al estudio de animación Pierrot Films el tiempo necesario para concretar una adaptación de gran nivel, tal como ha quedado demostrado con cada ciclo. Eso es algo que no podría lograrse con lanzamientos semanales.

Fecha de estreno y plataforma

Nuevamente animado por el estudio Pierrot Films, el anime tuvo al creador del manga involucrado en cada paso del desarrollo de la adaptación del último arco de la historia.

La cuarta y última temporada de "BLEACH: Thousand-Year Blood War" se estrenará en julio de este año, estando disponible en el streaming Disney+.

La historia de "Bleach" nos presentó a un adolescente llamado "Ichigo Kurosaki", quien tiene la habilidad de hablar con los espíritus. Su vida cambia la noche en la que conoce a "Rukia Kuchiki", una shinigami (dios de la muerte) que se encuentra cazando a un espíritu maligno llamado "hollow".

El destino lo lleva a transformarse en un shinigami para proteger a los humanos de los "hollows", sin saber que está entrando a un mundo mucho más grande de lo que podría imaginar.