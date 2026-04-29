"La Casa de los Espíritus" y una historia incómodamente vigente

Este miércoles, "La Casa de los Espíritus", adaptación de la novela homónima de Isabel Allende, llegó a Prime Video.

Con un elenco encabezado por Alfonso Herrera y Nicole Wallace, quienes interpretan a Esteban Trueba y la versión joven de Clara del Valle, la historia sigue a tres generaciones de mujeres de la familia Trueba, en un relato atravesado por el poder, la violencia y las tensiones sociales.

Ademas, esta nueva versión destaca por ser la primera adaptación realizada en Latinoamérica, con un equipo creativo liderado por Andrés Wood, Francisca Alegría y Fernanda Urrejola, además de contar con un elenco mayoritariamente de la región

Una historia marcada por lo íntimo y lo político

Y es que, aunque transcurre en otra época, "La Casa de los Espíritus" construye un relato que se siente cercano, donde las dinámicas de poder dentro de la familia dejan ver conflictos que no se quedan en el pasado, sino que dialogan directamente con el presente.

A lo largo de la serie, la historia avanza desde una joven Clara del Valle marcada por sus habilidades sobrenaturales, pasando por su vida junto a Esteban Trueba, hasta las generaciones que le siguen -Blanca y Alba, su s respectivas hija y nieta-, en un recorrido donde lo personal se entrelaza constantemente con lo social.

En ese camino, el realismo mágico -presente en las visiones y la sensibilidad de Clara- no solo define el tono de la serie, sino que también permite que lo cotidiano y lo espiritual convivan como parte de una misma realidad, logrando que la memoria en "los cuadernos de escribir la vida" se sienta completamente viva a lo largo de la historia.

A pesar de los cambios propios de toda adaptación, sumando las notables luchas de los actores con el característico acentro chileno, esta versión logra funcionar al representar espíritu de la obra de Isabel Allende, especialmente por su mirada latinoamericana y su representación directa de la violencia y las desigualdades.

No es casualidad tampoco que la historia haya enfrentado cuestionamientos e incluso episodios de censura en contextos como Estados Unidos, lo que da cuenta de que los temas que aborda -como la memoria, el feminismo, el poder y la violencia- siguen generando debate entre los grupos más conservadores.

Más que una historia del pasado, la serie funciona como un reflejo de una realidad que persiste, reafirmando que "La Casa de los Espíritus" continúa siendo, hoy, incómodamente vigente.