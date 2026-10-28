"La gente ama a Finn y Jake": El regreso de "Hora de Aventura" en voz de sus protagonistas

Pese a haber finalizado en 2018, la querida serie animada "Hora de Aventura" ("Adventure Time") volvió con nuevos capítulos, animación renovada y el mismo caos de siempre gracias a la serie "Misiones Secundarias" ("Side Quests"), y sus voces protagonistas justifican este regreso por una simple razón.

"La gente ama a 'Finn' y 'Jake', y les gustaba verlos hacer cosas juntos", aseguró el actor John DiMaggio, la voz de "Jake el Perro", al conversar con Cooperativa sobre estas nuevas aventuras, donde ahora comparte protagonismo con Sasha Knight, joven intérprete que reemplazó a Jeremy Shada como "Finn el Humano".

Al igual que otras series animadas de Cartoon Network como "Un Show Más: Las Cintas Perdidas" y "El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball", la creación de Pendleton Ward se sumó a una creciente y exitosa tendencia: presentar aventuras inéditas sin afectar los eventos de la serie original.

Por eso volvemos a la Tierra de Ooo con historias ligeras, independientes y con los protagonistas abrazando el espíritu juvenil de sus primeros episodios. De hecho, cronológicamente, todo sucede entre la primera y segunda temporada.

"La Tierra de Ooo es un lugar tan vasto y su universo es tan... hay tanto que hacer en él, hay tantas historias por contar", sostuvo DiMaggio, reconociendo que no lo pensó dos veces para volver como el perro con poderes elásticos.

Aunque, agregó, el retorno también se justifica en el cariño permanente del público por estos personajes. "A la gente le encantan estos personajes. Realmente los adoran y les encanta la dinámica entre ellos, esa relación hermano mayor-hermano pequeño; y, bueno, el tema universal del chico y su perro es simplemente fantástico y atrae mucho a la gente. A la gente le encanta la serie", aseguró el actor, que también es reconocido por ser la voz de "Bender" en "Futurama".

"Misiones Secundarias" ya fue renovada para una segunda temporada. (Foto: HBO Max)

Una nueva voz para Finn, sin perder su esencia

Para Sasha Knight, el desafío era mayor. Debía suceder a Jeremy Shada como "Finn" y lograr conquistar a los fanáticos de siempre, además de llegar a una audiencia completamente nueva con estas aventuras inéditas. A sus 17 años, consiguió mantenerse fiel al personaje, pero dándole su propio sello personal.

"Es increíble poder interpretar a 'Finn' porque es un personaje muy querido y, bueno, a mí me encanta y a muchísima gente también, así que poder darle mi propio toque personal, manteniendo al mismo tiempo la esencia de 'Finn', es simplemente genial", celebró el actor al conversar con Cooperativa.

Dar el salto a un personaje cuya voz ya tenía un sonido y un tono reconocido por la audiencia resultó ser menos desafiante de lo que esperaba, especialmente por haber sido un fan más de la serie y crecer junto a ella.

"Siento que fue algo bastante instintivo para mí, y también porque ya tenía una base por ser fan de la serie y conocer a los personajes gracias a ella", reflexionó Knight, destacando que "en cuanto empecé a leer los guiones y todo eso, fue como: 'Ah, sí'. Como había visto la serie, entendía un poco la dinámica".

"Te amo, Jake. Te amo, Jake, mucho"

La química entre ambos actores fluyó rápidamente, destacando la importancia de los guiones para lograr la conexión pese a no grabar en el mismo estudio, y DiMaggio no pudo esconder la emoción de volver a ponerse en la piel del hermano y mejor amigo de "Finn".

"Te amo, 'Jake'. Te amo, 'Jake', mucho", dijo sonriente en perfecto español durante la entrevista para expresar su cariño por el personaje, sincerando que "es una auténtica alegría poder volver a interpretarlo y, la verdad, disfrutar muchísimo dando vida a este personaje, que es un tipo encantador. 'Jake el Perro' significa mucho para mucha gente".

Para DiMaggio, la clave de los protagonistas de "Hora de Aventura" es que "la gente no se aburre de ellos. Significan mucho para muchos fans y poder volver a interpretarlos es una auténtica alegría. Es un privilegio y un honor, y a mí… me encanta".

Knight, en tanto, valoró lo que significa "Misiones Secundarias" para llegar a nuevas y más jóvenes audiencias, coincidiendo con DiMaggio en que "es un universo tan amplio y hay tantas historias que contar".

"El primer episodio de la serie y la primera temporada se estrenaron hace ya bastante tiempo, y las personas que la veían cuando salió ahora tienen hijos, así que creo que es el momento perfecto para dar a conocer la serie a más gente, a otros niños y a toda una nueva generación de espectadores", expresó, invitando a volver a la fantástica Tierra de Ooo a los fans de siempre y a los nuevos aventureros.

Los 20 episodios de la primera temporada de "Hora de Aventura: Misiones Secundarias" ya están disponibles en HBO Max.