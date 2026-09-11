"Podíamos hacer cualquier cosa": J.G. Quintel celebró el regreso de "Un Show Más"

La historia del parque más caótico de la animación concluyó en 2017 tras ocho temporadas y una película de "Un Show Más" ("Regular Show"), pero su creador J.G. Quintel logró dar con la clave para traer de regreso a "Mordecai" y "Rigby" con nuevas aventuras en "Las Cintas Perdidas" ("The Lost Tapes"), sin modificar su final.

Eso sí, como reconoció en conversación con Cooperativa, la nueva serie nunca iba a funcionar si no volvía ese querido ser cabezón de puro bien llamado "Papaleta", quien se transformó en el alma, corazón y razón de existir de la nueva serie.

"Cuando nos preguntaron si queríamos hacer más, yo pensé: 'Ya lo hemos hecho, lo hemos terminado y lo habíamos dejado completamente cerrado'. Han pasado como ocho años desde que trabajamos en la serie y hablé con (el productor ejecutivo) Sean Szeles, que ha estado en ella desde el principio, y tuvimos un par de reuniones, charlando sobre cómo podríamos retomarla tal y como queríamos, y recuerdo el final de la serie. Vemos que 'Papaleta' está viendo los episodios (de 'Un Show Más) en una cinta (de VHS) en el más allá, así que sabemos que sigue ahí y que está recordando a sus viejos amigos. Lo que pensamos después fue: si toda la serie está en una cinta, ¿qué pasaría si hubiera más cintas?".

Esa fue la pregunta en la que se basó todo el proceso creativo de "Las Cintas Perdidas", donde "Papaleta" en el más allá destruye su cinta de VHS y se ve obligado a repararla, pero en su búsqueda termina encontrando otras cintas con memorias que él no recordaba haber visto o vivido antes, dando la posibilidad de armar nuevas historias sin modificar el desenlace original.

Aquello permitió también el poder "hacer episodios en los que siga apareciendo 'Papaleta', como en la serie original. Porque si siguiéramos adelante y no incluyéramos a 'Papaleta' en la serie, ya no sería la misma serie. No queríamos hacer eso".

"Papaleta", quien se transformó en el alma, corazón y razón de existir de la nueva serie. (Foto: HBO Max)

"Cosas que nunca habríamos pensado antes"

Después de 244 episodios se hace difícil pensar en nuevas ideas, reconoció Quintel en la conversación, pero después de una pausa, que se extendió por ocho años, el equipo creativo dio cuenta de que "podíamos hacer cualquier cosa".

Además, no eran los mismos, trabajaron en otros proyectos, como Quintel con "Close Enough", y aún más importante, todos crecieron. Eso les daba una oportunidad única de llevar su propio crecimiento personal a la historia de la serie animada, siendo una "parte fundamental" el preguntarse: "¿Y si se nos ocurren más episodios que fueran realmente divertidos y que nunca habríamos pensado antes, ya que hemos crecido y hemos estado haciendo otras cosas?".

La serie no solo reunió a las voces originales, sino que también a gran parte del equipo que trabajo en la serie original, quienes se pusieron como misión que "Las Cintas Perdidas" generara en el espectador la sensación de sentir que le faltaban episodios por ver, aunque los haya visto todos. Ese sentimiento de que algo se nos olvidó y podemos recordarlo ahora.

"A medida que te haces mayor, sucede eso", admitió Quintel, recordando que un día "mi teléfono me mostró una foto de un recuerdo y pensé: 'Ah, sí', y es que llevaba años sin pensar en ello, pero al verlo, de repente todo volvió a mi mente. Fue genial poder jugar con eso en la animación y que la gente que conozca la serie tuviera la oportunidad de vivir esa experiencia; creo que no es muy habitual sentir ese tipo de emociones con una serie".

"Por desgracia, la voz de Mordecai es mi voz habitual"

En la conversación, Quintel no deja de proyectar a "Mordecai", el azulejo y mejor amigo del mapache "Rigby", pues él mismo le da su voz al personaje. "Por desgracia, esa es mi voz habitual", aclaró entre risas.

"Así que, si estoy hablando de forma natural o algo así, eso es lo que se oye. Y, por suerte, sigo sonando así, porque queríamos asegurarnos de que las voces fueran las mismas", declaró entre carcajadas, celebrando la reunión de gran parte del elenco de voces.

Curiosamente, gracias al doblaje latino, los nombres de muchos personajes de la serie no son los mismos que en su versión original. Aunque "Mordecai" y "Rigby" se mantienen, los cambios más notorios están en "Papaleta" ("Pops"), "Musculoso" ("Muscle Man") y el favorito de Quintel, "Fantasmano" ("Hi Five Ghost").

Aunque el creador no estuvo involucrado "de ninguna manera" en estas modificaciones de los nombres de los personajes, "la verdad es que es genial saber que la gente se preocupa encontrar un poco de humor en algunas de las traducciones y hacer que funcione en otro idioma; me encanta".

"Hay más episodios aún por venir, y espero que podamos hacer más"

De cara al futuro, se observa sumamente prolífico para "Un Show Más", incluyendo los nuevos episodios de "Las Cintas Perdidas" que llegan este septiembre, con un nuevo especial de Halloween, "y todavía hay cosas nuevas que hemos hecho que estoy deseando que la gente vea. Y hay más episodios aún por venir, y espero que podamos hacer más".

Esto no durará por siempre, algo que Quintel sabe. Eso no significa que no pueda disfrutar el momento junto a todo su equipo.

"Ya veremos qué pasa, pero lo hemos pasado muy bien trabajando en estos episodios y volviendo a encontrarnos con estos personajes, y creo que tienen potencial para seguir adelante, por cómo funcionan los episodios y por cómo es la serie en general: siempre hay una especie de botón de reinicio para cuando, en ocasiones, los episodios se descontrolan y pensamos 'bueno, lo reiniciaremos al final'".

Los nuevos episodios de "Un Show Más: Las Cintas Perdidas" llegan el próximo 14 de septiembre al streaming HBO Max.