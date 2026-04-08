La serie "Alien: Earth" sumó a un emblemático actor de "Game of Thrones"

La serie del universo del xenomorfo, "Alien: Earth", creada por Noah Hawley ("Fargo,Legion") volverá con una segunda temporada a Disney+, la cual acaba de sumar a un importante nombre que viene desde "Game of Thrones".

El ganador del Emmy por su rol de "Tyrion Lannister", Peter Dinklage, se incorpora a la serie de FX como un personaje regular en este segundo ciclo, aunque su identidad se mantiene en secreto, informó Deadline.

Se trata del primer nombre importante que se incorpora al elenco encabezado por Sydney Chandler como "Wendy", con un rodaje que se espera iniciar durante mayo en los Estudio Pinewood en Londres, el mismo recinto donde se grabaron "Alien" de 1979, "Alien 3" y la precuela "Prometeo".

Aquel es un cambio importante de escenario, pues el primer ciclo fue grabado en Tailandia.

Dinklage ganó cuatro premios Emmy por su rol de "Tyrion" en "Game of Thrones". (Foto: HBO)

En su primera temporada, la historia se desarrolló en 2120, dos años antes que los sucesos de "Alien" de Ridley Scott, una época en la que la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta Era Corporativa, los ciborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos.

Pero todo cambia cuando el joven fundador y CEO de la Corporación Prodigy, "Boy Kavalier" (Samuel Blenkin), desbloquea un nuevo avance tecnológico: los híbridos, robots humanoides infusionados con conciencia humana.

El primer prototipo híbrido, llamado "Wendy" (Chandler), marca un nuevo amanecer en la carrera por la inmortalidad, pero cuando una nave de Weyland-Yutani choca con Prodigy City, estos híbridos encuentran misteriosas formas de vida más aterradoras de lo que cualquiera podría haber imaginado.