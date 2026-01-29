La serie "Jury Duty" regresa con nueva historia en su segunda temporada

La innovadora y aclamada serie "Jury Duty" anunció su regreso con una segunda temporada y una historia totalmente distinta a su temporada debut.

En sus primeros episodios la obra seguía a Ronald Gladden, un hombre que participaba del jurado de un juicio en Estados Unidos. Sin embargo todos los involucrados eran actores y sabían que se trataba de una farsa, excepto él.

La segunda temporada se estrenará bajo el nombre de "Jury Duty Presents: Company Retreat" y contará la historia de una fiesta de retiro de una empresa totalmente falsa y montada para la ocasión.

Allí Anthony, un trabajador temporal recién contratado, vivirá la experiencia de esta fiesta junto a sus "colegas" -que en realidad son actores-.

El estreno de la segunda temporada de "Jury Duty" se producirá el 20 de marzo en Prime Video.