La temporada 2 de "Ahsoka" se posterga hasta 2027

Los fans de la togruta interpretada por Rosario Dawson deberán seguir esperando por el regreso de "Ahsoka", al confirmarse que la segunda temporada de la serie de "Star Wars" no se estrenará este año, sino que se lanzará a inicios de 2027 en el streaming Disney+.

Dawson fue la encargada de realizar el anuncio en el evento Upfront de Disney, anticipando que "en esta temporada, las batallas son más intensas y hay mucho más en juego".

Con esto, pasarán tres años para conocer cómo continúa la historia tres los eventos del final de la primera temporada, que en octubre de 2023 mostró a "Ahsoka" y a la mandaloriana "Sabine Wren" (Natasha Liu) viéndose obligadas a quedarse en el lejano planeta Peridea; luego de que el Gran Almirante "Thrawn" (Lars Mikkelsen) lograra escapar del exilio, sin saber que llevaba de polizón a "Ezra" (Eman Esfandi).

El segundo ciclo traerá de vuelta a Hayden Christensen como "Anakin Skywalker", mientras que Rory McCann, reconocido por su rol de "Sandor Clegane" en "Game of Thrones", dará vida al corrompido Jedi "Baylan Skoll" en reemplazo del fallecido Ray Stevenson.