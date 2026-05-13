Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.3°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

La temporada 2 de "Ahsoka" se posterga hasta 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pasarán tres años para saber cómo continúa la historia de "Star Wars" protagonizada por Rosario Dawson.

La temporada 2 de
 Lucasfilm

La primera temporada finalizó en octubre de 2023.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los fans de la togruta interpretada por Rosario Dawson deberán seguir esperando por el regreso de "Ahsoka", al confirmarse que la segunda temporada de la serie de "Star Wars" no se estrenará este año, sino que se lanzará a inicios de 2027 en el streaming Disney+.

Dawson fue la encargada de realizar el anuncio en el evento Upfront de Disney, anticipando que "en esta temporada, las batallas son más intensas y hay mucho más en juego".

Con esto, pasarán tres años para conocer cómo continúa la historia tres los eventos del final de la primera temporada, que en octubre de 2023 mostró a "Ahsoka" y a la mandaloriana "Sabine Wren" (Natasha Liu) viéndose obligadas a quedarse en el lejano planeta Peridea; luego de que el Gran Almirante "Thrawn" (Lars Mikkelsen) lograra escapar del exilio, sin saber que llevaba de polizón a "Ezra" (Eman Esfandi).

El segundo ciclo traerá de vuelta a Hayden Christensen como "Anakin Skywalker", mientras que Rory McCann, reconocido por su rol de "Sandor Clegane" en "Game of Thrones", dará vida al corrompido Jedi "Baylan Skoll" en reemplazo del fallecido Ray Stevenson.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada