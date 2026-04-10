La tercera temporada de "Merlina" ahora sumó a un rostro de "Game of Thrones"

Toda pesadilla necesita caras nuevas y así queda demostrado con los anuncios de "Merlina" ("Wednesday"), cuya tercera temporada acaba de sumar a Lena Headey, actriz reconocida por su legendario rol de "Cersei Lannister" en "Game of Thrones".

Andrew McCarthy ("St. Elmo's Fire") y James Lance ("Ted Lasso") son los otros nombres que se incorporan al nuevo ciclo de la exitosa serie protagonizada por Jenna Ortega.

Netflix hizo público el anuncio de su participación como estrellas invitadas del proyecto, que ya había confirmado la aparición estelar de Wynona Ryder ("Stranger Things"), quien volverá a trabajar junto al director Tim Burton tras "Beetlejuice" y "El Joven Manos de Tijera".

A esta nueva temporada, cuyo rodaje se está llevando a cabo en Dublín, también se unirán Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de "Morticia Addams", "Ophelia"; además de confirmarse el retorno de Ortega, Catherine Zeta-Jones ("Morticia") y Luis Guzmán ("Homero Addams").

Aún no se ha oficializado la fecha de estreno de esta tercera temporada de la serie que actualmente ostenta el récord del programa en inglés más popular de Netflix, con 252,1 millones de visitas en 91 días.

La serie también alcanzó el puesto número 1 en 90 países y superó la marca de los 1.000 millones de horas vistas solo tres semanas después de su debut, según los datos de la plataforma.