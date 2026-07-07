Liberan tráiler de la película animada de "Avatar: La Leyenda de Aang"

El universo animado de "Avatar: The Last Airbender" ("Avatar: La leyenda de Aang") finalmente presentó el tráiler de su primera película, la cual está protagonizada por "Aang" y sus amigos tras los eventos del final de la serie original creada por Michael DiMartino y Bryan Konietzko.

Se trata de un largometraje que ha tenido varias dificultades de cara a su lanzamiento, viendo su estreno en cines cancelado para ser exclusivo de la plataforma de streaming Paramount+, sufriendo posteriormente la filtración de todo el metraje en internet.

Finalmente, "Avatar Aang: El último maestro del aire" se estrenará el próximo 25 de julio en Paramount+ a nivel global.

Con Dave Bautista ("Guardianes de la Galaxia") dando su voz al antagonista de la historia, "Tagah", se nos presenta a "Aang" descubriendo un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción.

Antes de que caiga en las manos equivocadas y amenace con destruir la paz por la que tanto lo sacrificaron, junto a sus amigos del "Equipo Avatar" se embarca en una búsqueda global para encontrarlo.

El elenco de voces también incluye a Eric Nam ("Aang"), Jessica Matten ("Katara"), Román Zaragoza ("Sokka"), Steven Yeun ("Zuko") y Dionne Quan ("Toph"), junto a Freida Pinto, Ke Huy Quan, Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Ronny Chieng y Ken Jeong.

Mientras que Dee Bradley Baker retoma sus papeles como el bisonte volador "Appa" y el lémur volador "Momo", los queridos compañeros de "Aang".

Este primer largometraje animado es dirigido por Lauren Montgomery, quien trabajó tanto en "La Leyenda de Aang" como en "La Leyenda de Korra", teniendo a DiMartino y Konietzko como productores, junto al productor ejecutivo de la serie original, Eric Coleman. Se suma William Mata ("DC League of Super Pets"), como codirector.

Cuentra con animación del estudio australiano Flying Bark Productions ("What if…?"), compatibilizando la animación 2D tradicional con una cantidad importantes de elementos digitales (CG).

Se trata de la primera de tres películas animadas del universo de "Avatar" que están siendo desarrolladas por Paramount, Nickelodeon y Avatar Studios.