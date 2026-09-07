"Más allá de la sociedad": Netflix fijó estreno del documental sobre la tragedia de Los Andes

La serie documental "Más allá de la sociedad", creada por el cineasta español Juan Antonio Bayona sobre la historia del vuelo 571 accidentado en 1972 en los Andes, se estrenará en Netflix el próximo 18 de diciembre.

Tras la adaptación cinematográfica de "La sociedad en la nieve" de 2024, Bayona se pone de nuevo al frente de esta producción, dirigida por Carlos Torres, en un relato que reúne por primera vez los testimonios inéditos de los supervivientes del accidente y las familias de las víctimas que no regresaron del siniestro.

La serie documental de tres episodios se desarrolla en el lugar del siniestro, al que se traslada gran parte del reparto de esa película para propiciar "un encuentro único entre la realidad y la ficción", destacó la plataforma al liberar el primer tráiler.

A partir de ese viaje, la serie recorre los cincuenta años posteriores del accidente de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes, el 13 de octubre de 1972 ,en territorio de Argentina, en el que sobrevivieron 16 de los 40 pasajeros que iban a bordo, que estuvieron 72 días en la nieve esperando a ser rescatados.

La producción explora con los que se salvaron y los familiares de los fallecidos cómo aquel vuelo marcó para siempre sus vidas y se convirtió en un fenómeno de repercusión mundial que inspiró innumerables libros y películas.

Además de los testimonios de familiares de las víctimas y supervivientes, intervienen los escritores Piers Paul Read ("Viven") y Pablo Vierci ("La sociedad en la nieve"), así como los cineastas que han llevado esta historia a la gran pantalla, entre ellos Frank Marshall ("Viven") y el propio Bayona.