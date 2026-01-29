"Mientras no muera nadie...": Elenco de "Brujas" se reúne para divertido spot de "Bridgerton"

El elenco de "Brujas" volvió a reunirse para repasar los últimos chismes de "Bridgerton".

A raíz del estreno de la temporada 4 de la serie, Netflix lanzó un hilarante spot junto a Mane Swett, Ingrid Cruz, Antonella Ríos y Lorena Capetillo, quienes volvieron a interpretar a las profesionales de la agencia "Ángeles".

"¡Me quemo, me quemo chiquillas! Llegó la última edición de Lady Whistledown, que le dicen", exclama Mariana (Ríos) al entrar al salón donde se encuentran Cassandra, Gretel y Noelia.

Posteriormente, el personaje de Swett toma el panfleto y comienza a leer: "Entre bailes, secretos y miradas, un nombre empieza a resonar...Benedict Bridgerton, el soltero más codiciado de la alta sociedad".

Tras revelarse que Sophie Baek, "una criada...como nosotras", es la misteriosa Dama Plateada, el grupo de profesionales de servicio decide ir a probar suerte a un baile de máscaras.

"Si al final, mientras no se muera nadie, todo bien", dice Mariana al final del clip, haciendo un guiño a la trama de la recordada teleserie, emitada por Canal 13 en 2005.