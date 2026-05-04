"Mis aventuras con Superman" vuelve en junio con su temporada 3

La serie animada "Mis aventuras con Superman" confirmó el estreno de su tercera temporada para el próximo 14 de junio en el streaming HBO Max y la señal Cartoon Network, anticipando la llegada de un poderoso villano, "Cyborg Superman".

No se han entregado mayores detalles respecto a la amenaza que significará este enemigo en los nuevos episodios, que se estrenarán todos los domingos, en un ciclo que también verá el debut de "Superboy".

Tras los sucesos de la segunda temporada, "Clark Kent" (Jack Quaid), "Lois Lane" (Alice Lee), "Jimmy Olsen" (Ishmel Sahid, Jury Duty) y la kryptoniana "Kara Zor-El" (Kiana Madeira) intentan seguir con sus vidas mientras descubren su lugar en el mundo.

"Clark finalmente se ha convertido en Superman y ha hecho las paces con sus orígenes kryptonianos: ¡está listo para establecerse! Pero Lois, quien finalmente se ha convertido en la reportera estrella del Diario Planeta, no lo está. Por su parte, Jimmy ha evolucionado de fotógrafo freelance a periodista celebridad, pero aún se siente intimidado por las atenciones románticas de la recién llegada Kara Zor-El, quien intenta encontrar su lugar en la Tierra", detalló la sinopsis.

Jake Wyatt y Brendan Clogher son coproductores ejecutivos y showrunners de esta serie animada, que llega en un "super junio" donde se prepara el camino para el aterrizaje de "Supergirl", con Milly Alcock, a los cines el 25 de junio.

¿Quién es "Cyborg Superman"?

Se trata de uno de los enemigos que más impacto causó en los cómics tras su debut en las páginas de "Adventures of Superman #466", en 1990.

Tras un accidente en el espacio, el astronauta llamado "Hank Henshaw" renació como una réplica tecnológica de "Superman", a quien ve como la causa de todos sus males.

Durante los eventos de "El Reino de los Supermanes", de 1993, destruyó Coast City, el hogar de "Linterna Verde / Hal Jordan", desencadenando que la entidad del miedo lo consuma y se transforme en el villano "Parallax".

En la serie animada, "Hank" es un astronauta que odia a los extraterrestres y no cree que deban permanecer en la Tierra. La última vez que lo vimos, fue durante la batalla contra "Brainiac" como piloto, siendo derribado durante el combate.