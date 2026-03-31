"Supergirl" busca su lugar en el universo en el nuevo tráiler de su película

"Kara Zor-El" busca su lugar en el universo en el segundo tráiler de la nueva película de "Supergirl" protagonizada por Milly Alcock, la cual despegará en los cines el próximo 25 de junio como el próximo estreno cinematográfico del Universo DC (DCU).

Desarrollándose tras los eventos de "Superman", de 2025, la historia tiene a Alcock como la prima kryptoniana de "Kal-El" en una odisea por el espacio cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca. Allí se verá obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un viaje interestelar de venganza y justicia.

Con Alcock en el rol titular, tras lograr reconocimiento global por su rol de la joven princesa "Rhaenyra Targaryen" en la serie "House of the Dragon" ("La Casa del Dragón"), la película también incluye a Jason Momoa ("Aquaman") como "Lobo", el implacable cazador de recompensas czarniano creado en los cómics por Roger Slifer y Keith Giffen.

Y acá pueden ver el tráiler con su doblaje latino.

Bajo la dirección de Craig Gillespie ("I, Tonya,Cruella"), la película escrita por Ana Nogueira toma como inspiración el cómic "Supergirl: Woman of Tomorrow" ("Supergirl: La Mujer del Mañana"), del guionista Tom King y la dibujante brasileña Bilquis Evely, siendo una aventura a través del cosmos que tiene como gran villano a "Krem de las Colinas Amarillas" (Matthias Schoenaerts). Aquel criminal galáctico es el asesino del padre de "Ruthye" (Eve Ridley), la nueva amiga alienígena de "Kara", y se pone en la mira de "Supergirl" luego de herir a "Krypto", el Superperro.

Antes de protagonizar su propia película, Alcock tuvo su primera aparición como "Supergirl" en un genial cameo al final de "Superman", la primera película del DCU que escribió y dirigió James Gunn, con David Corenswet como el Hombre de Acero. El actor también tendrá un cameo en esta nueva aventura cinematográfica.

La versión cinematográfica más reciente de "Supergirl" fue interpretada por Sasha Calle ("The Young and the Restless") en la película "The Flash", aunque aquella encarnación pertenece a una realidad alternativa y la versión de Alcock es la oficial del DCU.

Anteriormente, Helen Slater interpretó a "Kara Zor-El" en los 80 en una película en solitario que terminó transformándose en un fracaso al recaudar sólo 14,3 millones de dólares en EE.UU., donde las críticas tampoco acompañaron. En la televisión, el personaje ha sido interpretado por Laura Vandervoort en "Smallville" y por Melissa Benoist en la serie "Supergirl" del desaparecido universo televisivo Arrowverse.