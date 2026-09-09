"Mis muertos tristes", la nueva serie de Pablo Larraín, ya tiene trailer y fecha de estreno en Netflix

Netflix estrenó el trailer de su nueva serie "Mis muertos tristes", una obra dirigida por el chileno Pablo Larraín y basada en el trabajo de la escritora argentina Mariana Enriquez.

A lo largo de sus cuatro episodios, la serie seguirá a Ema (Mercedez Morán), una doctora que puede ver a los muertos y que, en pleno duelo por la muerte de su madre, recibe la visita de una sobrina (Carolina Alvarez) con la quien comparte su "don".

El elenco también incluye a Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la chilena Luz Jiménez.

"Mis muertos tristes" debutará en la Selección Oficial del próximo Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Su estreno en Netflix está fijado para el 24 de septiembre.