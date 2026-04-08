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Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix inauguró oficinas en Buenos Aires destacando nueva serie de Pablo Larraín

Publicado:
| Periodista Digital: Gustavo Arismendi C.

El cineasta chileno dirige la adaptación de "Mis Muertos Tristes" de la escritora argentina Mariana Enriquez.

Netflix inauguró oficinas en Buenos Aires destacando nueva serie de Pablo Larraín
 Netflix

La miniserie tendrá cuatro episodios a estrenarse en el segundo semestre de 2026.

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Netflix sigue aumentando su presencia en Latinoamérica al inaugurar nuevas oficinas en Buenos Aires, las cuales se encuentran ubicadas en el barrio de Villa Crespo, instancia elegida para revelar las producciones hechas en Argentina que llegarán al streaming en 2026 y 2027.

Ahí es donde destaca "Mis Muertos Tristes", miniserie basada en los cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez y que es dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, la cual se estrenará durante el segundo semestre en Netflix.

El director nominado al Oscar por "No", que será homenajeado por su trayectoria en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) la próxima semana, encabeza esta serie de cuatro episodios producida por Fábula y protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner.

Tomando pasajes y personajes de otras de las obras de Enriquez, como "Julie", "Un lugar soleado para gente sombría" y "Cuando hablábamos con los muertos", la miniserie filmada en Buenos Aires y Santiago de Chile sigue a "Ema", una médica de 60 años que puede ver y escuchar a los muertos. La llegada de su sobrina "Julie", quien posee un vínculo aún más poderoso con la muerte, desata una cadena de eventos que altera el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, impactando a todo un barrio con voces del más allá.

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Otras producciones hechas en Argentina destacadas son la segunda temporada de "El Eternauta", que se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo, y la nueva película de Santiago Mitre, director de "Argentina, 1985", que llega en 2027.

Se suma el estreno para el 14 de agosto de la serie "Moria" inspirada en vida de la diva con Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, y el thriller "Gordon" basado en la novela homónima de Marcelo Larraquy a estrenarse en el segundo semestre de este año.

También se confirmó la miniserie distópica "El futuro es nuestro", basada en "The World Jones Made" de Philip K. Dick, y la película "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Liniers, que fusiona testimonios inéditos con animación; además del documental "Fito Páez: El mundo cabe en una canción" que observa, escucha, e interactúa con el artista en la intimidad.

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