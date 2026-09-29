Netflix libera las primeras imágenes del documental sobre Matthew Perry

Netflix reveló este martes el primer tráiler de "The One About Matthew Perry", serie documental de tres episodios que repasará la vida y trayectoria del actor, conocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en "Friends".

El adelanto muestra registros de distintas etapas de la vida del intérprete, además de fotografías y videos inéditos pertenecientes al archivo privado de su familia.

La producción también contará con testimonios de personas cercanas al artista, entre ellas su hermana Mia Perry Bowick, quien entregará una mirada personal sobre distintas etapas de su vida.

Uno de los ejes del documental será la lucha del actor contra las adicciones, además del impacto que tuvo la fama en su vida y su camino hacia la recuperación.

Dirigida por Mary Robertson, la serie buscará mostrar a Perry más allá de su conocido personaje en la icónica serie noventera, recorriendo aspectos de su trayectoria profesional y su vida personal.

"The One About Matthew Perry" llegará a Netflix el próximo 27 de octubre, pocos días antes de que se cumplan tres años de la muerte del actor, ocurrida en octubre de 2023 a los 54 años.