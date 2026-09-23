Netflix liberó tráiler de "Ray Gunn", el proyecto soñado del director de "Los Increíbles"

Netflix liberó este miércoles el primer tráiler de "Ray Gunn", el proyecto soñado del director de "Los Increíbles" y "El Gigante de Hierro", Brad Bird, una historia de detectives ambientada en la futurista ciudad de Metropia en los años '30.

Descrita como un noir de ciencia ficción, se trata de una historia escrita por Bird junto a Matthew Robbins que nació a comienzos de los '90 y que originalmente desarrollaron para Turner Pictures. En palabras del animador, es una mezcla entre las novelas del escritor Raymond Chandler y el estilo de "Buck Rogers".

Tras años de desarrollo, el cineasta de "Ratatouille" y "Mission: Impossible – Ghost Protocol" finalmente completó su anhelado proyecto, que contará en su versión original con las voces de Sam Rockwell, Scarlett Johansson y Tom Waits.

En una metrópolis de un futuro alternativo visto desde 1939, el detective privado "Raymond Gunn" (Rockwell) se ve envuelto en un caso que incluye asesinato, alienígenas y a una celebridad multifacética llamada "Venus Nova" (Johansson).

"Ray Gunn" se estrena el próximo 18 de diciembre en el streaming Netflix.