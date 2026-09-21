Netflix presenta el primer trailer de "Las aventuras de Cliff Booth": ¿Cuándo se estrena?

La plataforma Netflix estrenó el primer trailer de "Las aventuras de Cliff Booth" ("The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"), una nueva película basada en el personaje encarnado por Brad Pitt en "Érase una vez... en Hollywood" (2019).

La cinta será dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino (el director de la película original), y explorará la historia de "Booth" en los años posteriores a lo mostrado en la mencionada obra.

Pitt ganó un Oscar a Mejor Actor de Reparto por haber encarnado a este doble de acción, por lo que su nombre suena entre los medios especializados de cara a la próxima temporada de premios.

Además la película marcará una nueva colaboración entre Brad Pitt y David Fincher tras firmar clásicos modernos del cine como "El Club de la Pelea,Seven" y "El curioso caso de Benjamin Button".

En esa línea, Netflix estrenará la película en formato IMAX el próximo 25 de noviembre y llegará al streaming a fines de diciembre.