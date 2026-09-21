Netflix presenta el primer trailer de "Las aventuras de Cliff Booth": ¿Cuándo se estrena?
Brad Pitt reinterpretará al personaje con el que ganó un Oscar.
Brad Pitt reinterpretará al personaje con el que ganó un Oscar.
La plataforma Netflix estrenó el primer trailer de "Las aventuras de Cliff Booth" ("The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"), una nueva película basada en el personaje encarnado por Brad Pitt en "Érase una vez... en Hollywood" (2019).
La cinta será dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino (el director de la película original), y explorará la historia de "Booth" en los años posteriores a lo mostrado en la mencionada obra.
Pitt ganó un Oscar a Mejor Actor de Reparto por haber encarnado a este doble de acción, por lo que su nombre suena entre los medios especializados de cara a la próxima temporada de premios.
Además la película marcará una nueva colaboración entre Brad Pitt y David Fincher tras firmar clásicos modernos del cine como "El Club de la Pelea,Seven" y "El curioso caso de Benjamin Button".
En esa línea, Netflix estrenará la película en formato IMAX el próximo 25 de noviembre y llegará al streaming a fines de diciembre.