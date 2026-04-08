Netflix revela la primera imagen de la serie animada de "Mafalda"

"Mafalda", la creación más famosa y emblemática de Quino, llegará a Netflix en 2027 con su propia serie animada de la mano de Juan José Campanella, ganador del Oscar por "El secreto de sus ojos".

Desde el gigante del streaming, que acaba de inaugurar nuevas oficinas en Buenos Aires, confirmaron la ventana de estreno junto con la primera imagen de esta producción animada hecha en Argentina y que marca el regreso de Campanella a la animación tras su película "Metegol", de 2013.

La serie, que fue anunciada en agosto de 2024, tendrá una primera temporada de 10 episodios que traerá de regreso a la animación a los queridos personajes creados por Joaquín Salvador Lavado Tejón, con su humor universal que nos lleva a reflexionar sobre la vida y todo lo que la rodea, siempre con gigantescas risas.

Para Campanella, "es el desafío más grande de mi vida", llevando a "Mafalda,Manolito,Susanita,Felipe,Miguelito,Libertad" y todos los personajes a los tiempos actuales. Pese al importante cambio de era, se promete mantener los guiños a la época en la que fue concebida -la tira solo fue publicada entre 1964 y 1973- y volver a capturar a la perfección a esa "clase mediaestúpida" que conocemos muy bien, viendo con mucha ironía, a través de los ojos de la pequeña y los niños que la rodeaban, el mundo de los adultos.

Los herederos de Quino también están involucrados en el proyecto, asegurando que "para nosotros, como familia y custodios de la obra de Quino, es un verdadero honor el que Juan José Campanella y (el estudio de animación) Mundoloco hayan tomado la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto".

"Admiramos la obra de Juan José y estamos ciertos de que este proyecto será un hermoso reconocimiento a la obra de nuestro querido Quino, transformándose en un valioso y creativo nexo entre generaciones", expresaron.

El primer vistazo al estilo de animación, que recuerda a la película "Snoopy y Charlie Brown: Peanuts" de Blue Sky Studios, de 2015, está en el video de Netflix centrado en las producciones hechas en Argentina que llegan en 2026 y 2027.