Nicolas Cage y su serie "Spider-Noir": "Es una experiencia única"

Pese a no estar físicamente presente en la Comic Con de México, el actor Nicolas Cage entregó luces de lo que será su primer papel en una serie de televisión.

Fue en ese evento donde se realizó el panel de "Spider-Noir", una nueva serie del universo de "Spider-Man" que fue producida y que será lanzada por Prime Video. Su creador Orien Uziel y buena parte del elenco, integrado por Lamorne Morris y Li Jun Li, compartieron con el público en el evento.

"Me complace compartir la magia de 'Spider-Noir' con ustedes", aseguró el ganador del Oscar a traves de un video pregabado. "'Spider-Noir es una experiencia única con una versión del personaje nunca antes vista", precisó Cage sobre su papel, mientras presentaba un extracto del primer episodio de la obra con el público presente.

Nicolas Cage será el protagonista de esta serie encarnando a "Ben Reilly", un detective privado del Nueva York de 1930 que también opera como su alter ego "The Spider". Sin embargo, tras una trágica pérdida decide dejar de ser el súper héroe, pero su sentido arácnico lo traerá de vuelta.

Otra innovación de la serie es que se podrá ver en dos formatos a elección del usuario: uno en blanco y negro, y otro en brillantes colores. "Spider-Noir" llegará a Prime Video el 27 de mayo.

La primera vez de Nicolas Cage en TV

En su trayectoria Cage ha recibido créditos en más de 100 películas, pero no había estado en el mundo de la ficción televisiva. Sobre su debut en la TV, Uziel aseguró que "si quieres hacer algo fresco tienes que contar con Nic Cage, él nunca hará el mismo trabajo ni repetirá algo".

Su estatus de estrella también sacudió al elenco, con quien terminó generando una muy buena relación. "Cuando actúas junto a alguien tan iconico, tienes a ponerte nervioso. Pero yo quise joderlo, ver si podríamos sacarlo del personaje, y pudimos hacerlo. Nic es uno de los mejores intérpretes que hay, si no es el mejor", recordó Lamorne Morris.