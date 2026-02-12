Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan el thriller "Scarpetta: Médico Forense"

La serie se estrenará en Prime Video.

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan el thriller
Las actrices Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis encabezan el elenco de la nueva serie thriller "Scarpetta: Médico Forense" en Prime Video.

La obra está basada en el personaje de la "Doctora Kay Scarpetta", la cual protagoniza numerosas novelas de la escritora Patricia Cornwell.

Esta producción tendrá a Kidman en el papel de "Scarpetta", una respetada médico forense que intentará capturar a un asesino serial y hacer justicia por sus víctimas.

La serie será escrita y comandada por Liz Sarnoff, guionista conocida por su trabajo en series como "Lost" y "Barry".

El estreno de "Scarpetta: Médico Forense" está fijado para el próximo 11 de marzo.

