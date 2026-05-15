"No hay nada imposible" para Park Eun-bin en la nueva serie "The WONDERfools"

La serie "Woo, una abogada extraordinaria", que siguió la historia de una encantadora y creativa abogada en el espectro autista con un alto coeficiente intelectual, de 164, fue una de las producciones coreanas más vistas de todos los tiempos en Netflix y era tan solo cuestión de tiempo que su protagonista y su director volvieran a trabajar juntos.

Cooperativa conversó con la actriz Park Eun-bin y el cineasta Yoo In-sik sobre la serie que los reúne en el streaming, "The WONDERfools", la cual representa un giro tremendo con respecto a lo que fue "Woo". Acá tenemos un drama de acción y ciencia ficción con los infaltables toques de comedia que hacen únicas a las series coreanas, presentando a un disparatado grupo de vecinos, incluyendo a Cha Eun-woo ("True Beauty"), que adquiere poderes en pleno 1999.

Pero esta no es una historia de superhéroes, pues las habilidades traen más caos que soluciones y, para In-sik, era la ocasión perfecta para probar que "no hay nada imposible" para Eun-Bin.

"Mientras veía a Eun-bin en plena acción en 'Woo, una abogada extraordinaria', pensé en mi interior: 'Esta actriz no tiene límites, para ella no hay nada imposible'. Así que, esta vez, pensaba: 'Vale, veamos si es capaz de hacerlo'", reconoció el director surcoreano en la conversación entre risas.

"Stranger Things o The Boys son obras increíbles y, por supuesto, puedo decir que esta serie estuvo influenciada por ellas", dijo In-sik. (Foto: Netflix)

Después de todo, su rol de "Eun Chae-Ni" fue increíblemente demandante, no solo en la interpretación de esta joven de trasfondo trágico y adorable personalidad, sino que también en el trabajo de plasmar (y controlar) su nuevo poder de teletransportación.

In-sik enfatizó en que "este papel es muy exigente: resulta muy divertido para los espectadores ver a su personaje, pero es muy difícil para la actriz plasmarlo en la pantalla. Y yo confiaba plenamente en Eun-bin y, como era de esperar, resultó que estaba en lo cierto: fue increíble, se mostró audaz y valiente, y creo que es una comediante con un talento innato".

La actriz surcoreana agradeció las palabras de su "gran director", reconociendo que aceptó rápidamente volver a trabajar con In-sik especialmente por la apuesta que significaba "The WONDERfools" con su combinación de drama, comedia y superpoderes a gran escala.

"Cuando vi el guion por primera vez y cuando me enteré de la existencia de esta serie, pensé que no solo era importante el contenido y la trama, sino que también iba a ser fundamental cómo se plasmaría todo ello en la pantalla. Y, hasta donde yo sé, esta es la primera incursión del director Yoo en un género de este tipo y también a esta escala, y no podía creer que fuera su primer intento, porque demostró ser muy hábil y fue increíble", sinceró Eun-bin.

"Es una comediante con un talento innato", celebró el director sobre la actriz. (Foto: Netflix)

Es que, según la intérprete y cantante, confía plenamente en el realizador cuando está en el rodaje, algo que no siempre ocurre: "Puedo decir con toda honestidad que es uno de los pocos, si no el único director, con el cual no tengo nada de qué preocuparme cuando estoy en el set. Confío plenamente en él y es alguien que me hace sentir totalmente segura y protegida".

"Así que estoy muy feliz de que volvamos a trabajar juntos y puedo decir con toda sinceridad y total tranquilidad que fue la decisión correcta", aseveró Eun-bin, dando cuenta de que no será la última vez que trabajen juntos.

"Posee una sensación de calidez y ternura que te invade después de verla"

La nueva serie, que se estrenó este viernes en Netflix, no solo tiene el elemento de las caóticas habilidades fantásticas y la paranoia que envolvía al mundo a fines de los '90 por el cambio de siglo, sino que también toma inspiración de muchas otras producciones del género, incluyendo títulos populares del último tiempo como "Stranger Things" y "The Boys".

Aquella influencia fue algo que nos reconoció su propio director, aunque hizo ver una diferencia clave con proyectos similares que le permite ser su propia historia.

"Series como 'Stranger Things' o 'The Boys' son obras increíbles y, por supuesto, puedo decir que esta serie estuvo influenciada por ellas, pero incluso cuando ves 'Stranger Things' se aprecian muchas referencias a películas como 'Los Goonies' o 'E.T.'. Creo que la esencia de este género es que siempre se rinde homenaje a los grandes del pasado, y obviamente ese fue el caso aquí también", sinceró In-sik.

Es que, agregó, "esa es la belleza de todo esto: que, al pertenecer al mismo género, nos influenciamos mutuamente de forma positiva".

"Creo que lo que distingue a 'WONDERfools' es, en primer lugar, que es muy divertida; en segundo lugar, que es impredecible; y, en tercer lugar, creo que es esa sensación de calidez y ternura que te invade después de verla", aseguró el cineasta coreano, sentenciando que "toda esa mezcla, en conjunto, se puede definir a grandes rasgos como un sentimiento típicamente coreano. Eso es lo que intento plasmar".

Los ocho episodios de la miniserie "The WONDERfools" ya están disponibles en Netflix.